Ance, Sarno: "Avellino ridotta a un parcheggio. Serve svolta sull'urbanistica" L'affondo del neo presidente dei costruttori irpini

Ance Avellino, il neo presidente dei costruttori irpini Silvio Sarno si è presentato alla stampa. Già presidente di Confindustria Avellino, Sarno ha riservato subito un affondo alla città.

“Si presenta come un grande parcheggio, ma aperto solo a noi stessi. Abbiamo difficoltà a pensare a un commercio che funzioni e abbiamo difficoltà a pensare alle industrie della nostra area industriale. Abbiamo difficoltà a credere che possa crescere la città di Avellino. Io la definisco un grande parcheggio perché di fatto noi viviamo di noi stessi. Abbiamo bisogno di aprire la città per poterlo fare anche l'urbanistica è importante. La legge del settore che è in promulgazione in questi mesi, sicuramente è un argomento che dobbiamo affrontare e trattare".

Poi il discorso si sposta sulla piattaforma logistica in Valle Ufita. "E' sicuramente un driver importante. Diversamente noi ci troveremo tra la stazione di Afragola e quella di Valle Ufita a 20 minuti di macchina da Avellino. Due stazioni importanti per portare che cosa? Chi? Dove?".

Rimarcata poi l'importanza di una sinergia con l'università e il mondo della scuola per formare le nuove generazioni. E chiusura sul Superbonus. "Sicuramente era un'opportunità da non perdere, ma non è un argomento non da territoriale. Questo è un argomento di Ance nazionale. Mi auguro che la presidente Brancaccio possa fare bene il suo lavoro nel contesto nazionale, quindi dare la possibilità anche alle imprese che hanno delle difficoltà di uscire da questa criticità".

I vicepresidenti della nuova squadra di Sarno sono Carmine Marinelli e Francesco Basile.