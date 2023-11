Sciopero contro la Legge di Bilancio, domani volantinaggio alla ex FCA Dalle 13 presso lo slargo principale della fabbrica simbolo dell'automotive

Domani, mercoledì 29 Novembre, presso lo slargo dell’ingresso principale FCA/Stellantis di Pratola Serra si terrà a partire dalle 13 un volantinaggio della FIOM CGIL e una conferenza stampa di presentazione dello Sciopero Generale e la manifestazione del 1° Dicembre per il Sud indetto da Cgil e UIL per cambiare la legge di Bilancio. Ci saranno scioperi e manifestazioni in tutto il sud Italia. La manifestazione della Campania si svolgerà a Napoli.