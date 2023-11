Stellantis, Cgil e Uil: "Questa fabbrica simbolo della disattenzione per il Sud" I sindacati irpini hanno presentato il grande sciopero del 1° Dicembre a Napoli

Verso lo sciopero del 1° dicembre contro la Legge di Bilancio, in tarda mattinata, volantinaggio alla ex FCA di Pratola Serra, fabbrica simbolo dell'automotive in Irpinia. Venerdi ci saranno scioperi e manifestazioni in tutto il sud Italia. La manifestazione della Campania si svolgerà a Napoli.

CGIL UIL al fianco delle categorie e con i metalmeccanici della Stellantis, azienda da troppi anni ai margini della prospettiva di sviluppo industriale e dell’idea di transizione che è fondamentale per una incisiva risposta economica e occupazionale.

“Non si sta affrontando in maniera adeguata tutta la questione che riguarda la transizione energetica - dichiara Gaetano Altieri della Uilm - Sappiamo che nel settore automotive ci saranno grossi problemi di prossimi anni con esuberi strutturali. Quindi servono politiche mirate per sostenere la transizione. E su questo il governo sembra non voglia fare nulla".

"Manca una politica industriale idonea a sviluppare l'industria nel Mezzogiorno, ma soprattutto perché le aspettative che avevamo rispetto al Pnr sembrano venire assolutamente meno. Sia sulle politiche industriali sia sulle politiche infrastrutturali materiali e immateriali, noi vediamo una forte disattenzione o una riduzione delle risorse che devono essere destinate al Sud. Questo non ci sta bene. Per questo il 1.º dicembre saremo in piazza in tutto il Sud, a Napoli, con la manifestazione generale".