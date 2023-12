Contributi per imprese localizzate nei distretti del commercio, ecco il bando L'elenco dei comuni interessati

Confcommercio Avellino comunica che è stato pubblicato il bando regionale relativo ai contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese localizzate nei distretti del commercio.

Il bando è riservato alla PMI dei seguenti comuni: Distretto Commercio Alta Valle del Sabato, Serino (capofila), Aiello del Sabato, Cesinali, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole;

Distretto Commercio la via del Caracciolo e le Vie del Centro: Avellino;

Distretto Commercio ComUnity: Atripalda (capofila), Candida, Capriglia Irpina, Grottolella, Manocalzati, Montefalcione, Montefredane, Parolise, Pratola Serra, Salza Irpina, S. Mango sul Calore, S. Potito Ultra, Sorbo Serpico, Volturara Irpina;

Distretto Commercio Caudino: Montesarchio (capofila), Bonea, Bucciano, Cervinara, Pannarano, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina;

Distretto Commercio Ufita: Villanova del Battista (capofila), Carife, Casalbore, Castel Baronia, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, Scampitella, Savignano Irpino, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Zungoli;

Distretto Commercio Baianese: Avella (capofila), Baiano, Quadrelle, Sirignano;

Distretto Commercio Terre dell’Appia & Dintorni: Mirabella Eclano (capofila), Torre le Nocelle, Venticano, Pietradefusi, Fontanarosa, Luogosano, Sant’Angelo All’Esca, Taurasi, Paternopoli;

Distretto Commercio Hirpinia città di Ariano: Ariano Irpino.

In cosa consiste la misura

La misura consiste in un contributo una tantum, a titolo di ristoro e senza vincolo di rendicontazione, calcolato sulla diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nel *2020 rispetto all’annualità 2019*, nella percentuale minima del:

• *15%* per le imprese il cui valore della produzione oscilla da euro 0,00 a euro 250.000,00;

• *20%* per le imprese il cui valore della produzione oscilla da euro 250.000,01 a euro 1.000.000,00;

• *25%* per le imprese il cui valore della produzione oscilla da euro 1.000.000,01 fino a euro 5.000.000,00;

• *30%* per le imprese il cui valore della produzione va oltre euro 5.000.000,01;

Entro quando partecipare

La fase di registrazione, compilazione, caricamento e invio della domanda potrà avvenire, esclusivamente on line tramite piattaforma, dalle ore 16:00 del giorno 27/11/2023 fino alle ore 16:00 del giorno 10/01/2024.

A quanto ammonta il contributo

L’ammontare del contributo non è quantificabile prima della chiusura del bando in quanto al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto vengono tenute in considerazione tutte le domande formalmente ammissibili. Le risorse finanziare disponibili per l’intervento ammontano complessivamente a € 5.000.000,00.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutte le attività che svolgono attività di commercio al dettaglio dal 1° gennaio 2019 identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5, e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77. 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. (sommariamente sono: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, apparecchiature audio e video, articoli per la casa, libri ed articoli culturali, abbigliamento, calzature e articoli in pelle, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, ecc.)

Come presentare la domanda

Le istanze di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, unicamente attraverso identità digitale (SPID), intestata al soggetto richiedente, accedendo al seguente link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00037070.