L'irpino Tramaglino nuovo segretario nazionale Confsal "Lavorerò per migliorare il Contratto"

"Cercherò, nelle funzioni del mio ruolo, di lavorare concretamente alla sottoscrizione di un Ccnl migliorativo. La vigilanza privata è un bene di interesse collettivo da salvaguardare". Lo dice Lorenzo Tramaglino professionista di settore e nuovo neo-segretario nazionale della 'vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari' del sindacato autonomo della Fesica Confsal.

"Con la nomina a segretario nazionale del comparto continuerò più di prima e in ogni parte di Italia – ha spiegato Tramaglino – ad occuparmi dei tanti problemi che colpiscono la categoria per orientare, difendere e rappresentare le tante guardie giurate: oggi sono i veri emarginati dall’attenzione dei media, della politica e delle istituzioni. Ringrazio chi mi ha voluto, evidentemente per l’impegno profuso in questi anni a difesa e valorizzazione dei lavoratori della sicurezza privata".