Confimprenditori Avellino: Iannone è il nuovo Presidente Commissione speciale Gestione Commercianti ricostituita per il quadrienno 2023 - 2027

Nella prima riunione della nuova Commissione Speciale Inps Gestione Commercianti ricostituita per il quadrienno 2023 - 2027 è stato eletto Presidente Celestino Iannone (Vice Presidente provinciale Confimprenditori Avellino). La commissione, oltre che da Iannone, è composta da Francesco Melillo presidente provinciale di Confcooperative Avellino, e da Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti di Avellino. Sono componenti di diritto della commissione speciale, i massimi dirigenti dell’Inps territoriale, oltre che i referenti dell’Ispettorato del Lavoro e dei Ministeri competenti. “Ringrazio le altre associazione per la fiducia accordatami - ha dichiarato Iannone - insieme lavoreremo in modo sinergico per assistere al meglio le istanze dei commercianti della provincia di Avellino.” Una nomina molto significativa sia per la strategicità della Commissione sia perché si tratta di un ulteriore segnale del rafforzato ruolo istituzionale della Confimprenditori Avellino. “Sono molto soddisfatto di questa nomina” ha dichiarato il Presidente Provinciale della Confimprenditori Avellino Gerardo Santoli, “il nostro gruppo dirigente è ricco di competenze che vanno valorizzate per il bene di tutto il territorio.”