Chiude Pepere addio ad un pezzo della città: grazie per il cammino fatto insieme Lo storico negozio di scarpe al Corso Vittorio Emanuele chiude i battenti

Avellino e la sua storia , fatta di piccole imprese, decani del commercio, strade dello shopping e la sua identità a forte vocazione commerciale. Ma, con il tempo, sono tanti i negozi storici che hanno chiuso i battenti e, da pochi giorni, il corso Vittorio Emanuele dice addio ad un altro pezzo di storia: chiude lo storico negozio di calzature firmate Pepere, simbolo delle scarpe e dell'eleganza in città, per lunghi anni di storia. Al civico 45, con la sua vetrina di punta ad angolo tra salotto buono e via Matteotti, Pepere costituiva il richiamo per ammirare le calzature col variare delle stagioni, con i modelli di gran classe, esposti ad arte in vetrina. "Ero cliente da una vita, peccato, altra stella del commercio avellinese a spegnersi, peccato", scrive un utente del social amareggiato. I proprietari con un post hanno voluto salutare e ringraziare amici e clienti: ringraziamo chi ci ha preceduto insegnandoci ad apprezzare la qualità e il buon gusto, tutte le collaboratrici che si sono alternate negli anni, i clienti che hanno apprezzato le nostre selezioni e chi c'è le ha presentate. Grazie per il cammino percorso insieme ".