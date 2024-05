Frontisti inadempienti e strade impraticabili: nuovo sos da Ariano Lettera al sindaco, dirigente area tecnica e comandante polizia municipale

"Nonostante le numerose segnalazioni fatte precedentemente e trasmesse a mezzo pec, l'ultima del 15 aprile 2024 le strade in questione, partendo dal bivio di Valleluogo (Cappella della Madonna di Valleluogo), fino ad arrivare all'area in cui si svolge la festa della pizza e a raggiungere la ex SS 414 Ariano Irpino-Montecalvo Irpino (Località Frolice), si presentano con diverse criticità e vi sono numerose buche, in totale assenza della manutenzione ordinaria.

Oltretutto, presentano l'assenza di pulizia delle scarpate da parte di numerosi frontisti, che sono piene di vegetazione tale da creare un serio restringimento della carreggiata e una riduzione della visibilità tanto da creare serio pericolo alla circolazione stradale e pedonale, le zanelle e tombini laterali sono completamente ostruiti da materiali depositati (terreno, fogliame, erba, rami caduti ecc.) e pertanto non funzionali che ostruiscono il deflusso delle acque meteoriche che si riversano inevitabilmente in mezzo alla strada, creando dei veri e propri canali di scolo e rappresentando un serio pericolo alla circolazione stradale e pedonale e di sicurezza."

Si tratta dell'ennesima segnalazione denuncia da parte di Ettore Sommariva, indirizzata al sindaco, dirigente area tecnica e comandante polizia municipale.

"Si rappresenta altresì, che diversi frontisti, non provvedono alla pulizia e manutenzione, soprastante e sottostante le strade Comunali di cui in oggetto e al taglio della vegetazione spontanea, rami sporgenti e alberi adiacenti inclinati sulla strada, che provocano restringimento della carreggiata e serio pericolo della circolazione stradale e pedonale.

Si chiede un urgente sopralluogo da parte degli organi competenti al fine di accertare quando segnalato dallo scrivente e intimare la pulizia delle strade e delle zanelle di scolo delle acque meteoriche e alla pulizia delle scarpate dalla vegetazione spontanea e dai rami sporgenti, così come previsto dalla vigente normativa in materia Cds.Si resta in attesa di un Vostro urgente riscontro e di voler assumere ogni utile provvedimento di carattere amministrativo al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale e pedonale." Fin qui l'ennesima comunicazione.

E un altro grido di allarme arriva da località Carpiniello, imbocco via Sant'Antonio. La strada presenta buche imprevedibile, ma a rendere difficile la circolazione soprattutto nel tratto finale è la folta presenza di erbacce e arbusti. Per non parlare degli odori nauseabondi provocati con ogni probabilità da scarichi abusivi di qualche residente, così come accade in località Cerreto nei pressi dell'ex Batavia. Sul posto, a Carpiniello, si è recato personalmente l'assessore Toni La Braca il quale ha annunciato che a breve ci sarà un intervento di bonifica da parte degli operai della comunità montana ufita, impegnati su più fronti in questi giorni con grande professionalità e bravura.