Avellino, Prudente nominato nuovo presidente del Cfs Nel consiglio entrano gli imprenditori Fusco, Corrado, Amoroso, Romano e Follo

Il Consiglio di Amministrazione del CFS della provincia di Avellino ha ratificato la nomina a Presidente dell’imprenditore Antonio Prudente, che succede ad Edoardo De Vito impegnato nella guida dell’Ente negli ultimi 6 anni.

Prudente è legale rappresentante dell’impresa “La Casa Nova srl” con sede a Nusco (AV), attiva nel settore costruzioni in ambito pubblico e privato. E’ componente del Consiglio Generale dell’ANCE Avellino e presidente dei Giovani Imprenditori dell’ANCE Avellino.

Nell’ambito del CdA di insediamento il neo presidente ha ringraziato De Vito per il lavoro svolto ed ha dichiarato: “L’impegno per la Formazione e la Sicurezza sul lavoro, da sempre fondamentale per la mia vita imprenditoriale adesso diventa ancora più centrale, rappresentando da oggi un Ente che si distingue per qualità dei percorsi formativi e per l’impegno costante nella prevenzione degli infortuni. Sono certo che con la collaborazione di tutte le componenti, si potranno raggiungere altri prestigiosi riconoscimenti, con servizi qualificati in favore dei nostri utenti. Assicuro sin d’ora la massima disponibilità, per garantire al nuovo Consiglio la possibilità di collaborare nella guida del CFS Avellino”.

Insieme al nuovo Presidente, entrano nel Consiglio di Amministrazione del CFS gli imprenditori Salvatore Fusco, Giuseppe Corrado, Daniela Amoroso, Nicola Romano, Steven Follo; mentre la componente sindacale dell’Organismo bilaterale ha designato alla vice presidenza il Segretario della FILLEA CGIL Massimo Graziano.