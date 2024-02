Contributi per ristoranti, pasticcerie e gelaterie irpine: ecco le novità L'annuncio di confesercenti Avellino

“C'è grande attesa tra le attività irpine per il bando riservato a ristoranti, pasticcerie e gelaterie che partirà nei prossimi giorni, per l'accesso a contributi a fondo perduto fino a 30 mila euro, per l'acquisto di nuovi macchinari e beni strumentali. Confesercenti è pronta a fornire l'assistenza necessaria”.

Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale dell'associazione di categoria.

Le richieste potranno essere presentate dal 1° marzo fino al 30 aprile. Le agevolazioni destinate al settore della ristorazione e somministrazione alimenti e bevande consistono in contributi a fondo perduto per le spese sostenute per l’acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli. Un contributo in conto capitale che sarà pari al 70% delle spese totali ammissibili, entro il limite di 30.000 euro per singola impresa, nelle aree interne.

Saranno ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

Se operanti nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni oppure in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici per almeno il 25% degli acquisti totali del periodo.

Se operanti nel settore identificato dal codice Ateco 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie).

Se operanti con codice Ateco 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) essere iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato prodotti Dop, Igp, Sqnpi e prodotti biologici per almeno il 5% (per cento) del totale.

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino al numero telefonico 0825/679256 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@confesercentiavellino.it