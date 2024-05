Università: infermieristica a Grottaminarda, il ministro Bernini sente Rettore Bernini chiede un ulteriore approfondimento

Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della firma sull'istituzione del polo interuniversitario di Caivano (Napoli), si è confrontata con Gianfranco Nicoletti, rettore dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Al centro del colloquio la chiusura del corso di studi di infermieristica nella sede di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il rettore, a quanto si apprende, ha escluso che la decisione sia collegata proprio all'avvio dei corsi attesi nel nuovo polo caivanese. Alla luce delle istanze arrivate dal territorio, in particolare di Ariano Irpino e Grottaminarda, Bernini ha chiesto al rettore, pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa del singolo ateneo, un ulteriore approfondimento e un supplemento di riflessione sul tema.