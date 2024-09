Riconoscimento del Biodistretto d’Irpinia: gli agrotecnici esclusi dal convegno Il rammarico espresso dal presidente Mario Ciasullo

Il Presidente degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Avellino, Mario Ciasullo, desidera esprimere il suo rammarico in merito all'esclusione dei professionisti rappresentati dal Collegio Irpino dall'interessante convegno organizzato dal Comune di Ariano Irpino il 4 Settembre 2024, relativo alle iniziative per il riconoscimento del Biodistretto d’Irpinia. Il Presidente Ciasullo sottolinea come le tematiche affrontate durante l'evento siano strettamente legate alle competenze professionali degli Agrotecnici.

La loro partecipazione avrebbe potuto garantire al dibattito un contributo plurale e altamente qualificante, arricchendo ulteriormente il confronto sui temi discussi. Purtroppo, nonostante la rilevanza del loro coinvolgimento, gli Agrotecnici non sono stati invitati all’iniziativa, probabilmente a causa di una mera dimenticanza. Il Presidente Ciasullo auspica che, in futuro, si possa prestare maggiore attenzione a coinvolgere tutti gli attori competenti, al fine di favorire un dialogo inclusivo e costruttivo su temi di fondamentale importanza per il territorio.