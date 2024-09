Ariano Biofestival d’Irpinia: via alla seconda edizione Tre giorni di esposizioni, degustazioni e approfondimenti organizzati dal Biodistretto d’Irpinia

Dal 13 al 15 settembre 2024 torna “Ariano Biofestival d’Irpinia” presso la Villa Comunale di Ariano Irpino. Tre giorni di esposizioni, degustazioni e approfondimenti organizzati dal Biodistretto d’Irpinia in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino, del Gal Irpinia e della Regione Campania e con il Patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino, Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Comunità Montana dell'Ufita.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze del territorio, offrire uno spazio di condivisione ai produttori locali - ambasciatori di un’agricoltura sostenibile - e incoraggiare il turismo enogastronomico delle aree interne.

“La prima edizione, nell'estate 2023, è nata con lo scopo di promuovere il Biodistretto d’Irpinia, di cui Ariano Irpino è capofila. Il Biodistretto è una nuova forma di governance territoriale che mette insieme aziende produttrici, enti pubblici e attività commerciali con l'obiettivo di sviluppare il turismo in quelle aree geografiche vocate al biologico e che nel tempo si sono convertite ad una produzione sostenibile”. Dichiara il Sindaco Enrico Franza presidente del Biodistretto. “È un importante strumento che, oltre a creare network locale, costituisce una vera rete regionale e nazionale. È un patto tra imprese agricole, ristorative, privati cittadini, associazioni, operatori turistici e pubbliche amministrazioni per lo sviluppo e la promozione del territorio. Nel nostro caso rappresenta una grande opportunità per la crescita del turismo enogastronomico, rurale, alternativo delle aree interne irpine.

Un progetto ambizioso di sviluppo e conoscenza del territorio, fortemente voluto dal delegato alle attività produttive del Comune di Ariano Andrea Melito.

Questa seconda edizione del Biofestival vuole rappresentare al contempo una conferma ed un trampolino di lancio per il Biodistretto Irpino, che nei mesi scorsi ha raggiunto un primo grande traguardo con il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche Agricole di Distretto Biologico ed inserito nel medesimo elenco nazionale”.

Ad accogliere il festival sarà la Villa Comunale di Ariano Irpino che è da sempre attrazione per i residenti ed i turisti in visita e che, sita sul più alto dei tre colli, domina la città e si sviluppa attorno al Castello Normanno.

La manifestazione si svolgerà con un’esposizione di prodotti biologici, degustazioni guidate e seminari, selezione di vini e una proposta gastronomica declinata in menù degustazione e singoli piatti. Gli Chef che parteciperanno sono tutti promotori di una cucina ricercata, concreta e sostenibile e attenti alla selezione delle materie prime. Tra i ristoranti saranno presenti Maeba Restaurant (Ariano Irpino) - 1 Stella Michelin -, Osteria dei Briganti (Scampitella), Antica Trattoria Di Pietro (Melito Irpino), La Pignata e Trattoria I Due Nani (Ariano Irpino). Inoltre, il pastificio Armando proporrà un primo piatto diverso ogni sera.

L’anteprima di Ariano Biofestival d’Irpinia si è tenuta ieri sera con la presentazione, insieme alle istituzioni, del progetto Biodistretto presso il Castello Normanno. Inoltre, nei giorni sabato 31 agosto e sabato 7 settembre, presso la Villa Comunale, verranno allestiti i primi mercatini dei prodotti delle aziende partecipanti.