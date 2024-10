Stellantis: il 18 ottobre sarà sciopero nazionale, c'è anche Avellino In mattinata la riunione dei segretari provinciali per la valutazione dell'incontro con Tavares

Sciopero nazionale Stellantis il 18 ottobre e ad Avellino sarà manifestazione con presidio davanti la Prefettura a partire dalle 10: Fismic, Uglm e Aqcf saranno ricevute dal Prefetto Rossana Riflesso. Parteciperà anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi.

Il comunicato

"Si è tenuta questa mattina presso la sede della Fismic/Confsal di Avellino la riunione dei segretari provinciali Fismic/Uglm/Acqf dell'Irpinia per la valutazione dell'incontro romano con Tavares e per l'organizzazione della manifestazione che si terrà il 18 ottobre ad Avellino in contemporanea con Torino, Cassino, Napoli, Melfi, Bari e Val di Sangro (Atessa).

Nonostante le novità e le rassicurazioni sulla gestione del piano industriale per l'Italia anche Avellino parteciperà allo sciopero nazionale del gruppo Stellantis. È stata decisa una manifestazione con presidio davanti alla Prefettura di Avellino con inizio alle ore 10:00. Una delegazione delle tre sigle sindacali sarà ricevuta dal Prefetto di Avellino a cui sarà consegnato un documento unitario da far arrivare al Governo Meloni. Alla manifestazione di Fismic/Uglm/Aqcf parteciperà anche la Sindaca della città capoluogo Laura Nargi".