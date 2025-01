Il futuro dell'agroalimentare: la sfida di Coldiretti Campania A Villa Raiano il convegno organizzato da Coldiretti

Un'assemblea utile al confronto ma anche un momento di riflessione per porre le basi per le sfide future: Coldiretti Campania si è riunita oggi a Villa Raiano, in Irpinia, per analizzare i dati critici ma anche per costruire un futuro sempre migliore per le aziende irpine.

"Il nostro patrimonio enogastronomico è sicuramente straordinario dal punto di vista non solo della capacità di creare valor, per quanto riguarda le imprese e l'occupazione, ma anche per quella che è la capacità di attrarre investimenti - ha dichiarato Gennarino Masiello, vice presidente Coldiretti Nazionale - e soprattutto anche turismo".

"Non viviamo un momento facile - ha aggiunto Veronica Barbati, presidente Coldiretti Avellino - dove davvero le sfide sono tante, che partono dalla dimensione a carattere puramente normativo, legislativo, dalle politiche europee a quelle che poi però arrivano sul territorio e che impattano quelle che sono poi le nostre aziende, quindi davvero dovremmo fare tanto, dovremmo fare molto, però abbiamo dalla nostra parte la squadra, l'organizzazione che di fatto ha in questi anni scritto la storia dell'agricoltura italiana e molto sommessamente insomma noi siamo al servizio degli agricoltori per fare in modo che questo possa continuare ad essere".

Il presidente Coldiretti Campania, Ettore Bellelli ha sottolineato il lavoro dell'associazione: "Noi abbiamo una grande organizzazione, basta vedere già il colpo d'occhio che tutta la nostra struttura oggi presente qui fa vedere, soprattutto abbiamo all'interno del nostro organico delle grandissime professionalità ma abbiamo soprattutto un gruppo di collaboratori che si dedicano con grande passione a questo nostro grande lavoro che stiamo svolgendo proprio per le nostre aziende agricole ed anche per il consumatore che molto spesso non solo vanno a salvaguardare le nostre aziende agricole ma soprattutto vanno a salvaguardare la salute dei nostri consumatori".