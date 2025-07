Notte dei saldi: Confesercenti lancia l'iniziativa e invita operatori ad aderire Ad Avellino una serata di intrattenimento e serrande alzate

La Confesercenti provinciale di Avellino e diverse attività di Corso Vittorio Emanuele e Viale Italia organizzano per sabato 5 luglio, con il patrocinio gratuito del Comune capoluogo, la “Notte dei saldi”, ed invitano tutti gli operatori del territorio ad aderire e partecipare all’iniziativa.

“Per dare il via nel migliore dei modi - ha affermato il presidente dell’associazione di categoria, Giuseppe Marinelli - alla stagione delle vendite promozionali stiamo mettendo in piedi un evento che coinvolga tutta la città. I protagonisti saranno il commercio, i negozi di vicinato, i locali, le vetrine, gli sconti. Sarà una serata di intrattenimento e serrande alzate: dalle 18 alle 24 tra Piazza Libertà e il primo tratto di Viale Italia artisti di strada, animatori per bambini e mascotte allieteranno il pubblico e i clienti, anche con carrettini di zucchero filato e popcorn.

Un modo allegro e colorato per invitare i consumatori e le famiglie a dare uno sguardo alle proposte delle attività e cogliere al volo le opportunità offerte dai saldi estivi, che termineranno il 2 settembre.

Sollecitiamo quindi gli operatori a prolungare l’orario di apertura e dare una mano per la riuscita della manifestazione, approntando promozioni e vetrine speciali, che renderanno più attrattivo il proprio negozio”.

Per informazioni ed eventuali comunicazioni di adesione è possibile contattare, in orari d’ufficio, il numero 0825 679256 oppure scrivere a info@confesercentiavellino.it.