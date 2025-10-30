Le Fonderie Pisano di Salerno pronte ad acquisire l'ex Arcelor Mittal in Irpinia

Discorsi avviati: in ballo il futuro di 33 lavoratori

San Mango sul Calore.  

La vertenza Arcelor Mittal in Irpinia potrebbe essere giunta ad una svolta. Lo stabilimento della Valle del Calore, infatti, potrebbe parlare… salernitano. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con le Fonderie Pisano, che hanno uno stabilimento a Fratte.

Fuori dai giochi la “Idroambiente” dell’imprenditore napoletano Luigi Caramiello, resta da definire il futuro dei 33 lavoratori dell’impianto di San Mango.

I sindacati si aspettano che i Pisano, qualora dovessero subentrare, assorbiscano tutti i dipendenti, presentando un piano industriale che possa dare certezze sul futuro. I colloqui sono stati già avviati, per l’ex Arcelor Mittal si apre uno spiraglio che arriva da Salerno.

