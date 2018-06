Elezioni, l'appello di Fratelli d'Italia per Dino Preziosi Nota del partito: Avellino ha l'occasione per cambiare recuperando il rapporto con la gente

Fratelli d’Italia chiude la sua campagna elettorale per le amministrative della Città di Avellino. Ecco la nota ufficiale del partito:

Sono stati giorni di intenso lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza sul programma che il nostro Partito, insieme al candidato sindaco Avv. Costantino Preziosi, intende implementare all’indomani del 10 giugno 2018.

Al di là degli incontri pubblici, delle tribune elettorali e dei comunicati stampa, i nostri candidati, coordinati da Paolo Piciocchi – portavoce provinciale – e dalla candidata capolista Alessia Castiglione, hanno incontrato i potenziali elettori, non solo presentando i punti del programma civico condiviso con la lista Preziosi Sindaco “La svolta inizia da te”, ma soprattutto rilevando le aspettative dei cittadini circa l’auspicata svolta amministrativa per Avellino.

Non solo propaganda elettorale, dunque, ma prevalentemente occasioni di dialogo da cui sono emerse le reali e concrete esigenze della Nostra Gente, con attenzione a quelle che sono, e non poche, le deficienze strutturali e funzionali della Città. La nostra azione è stata tesa a dare voce diretta alle persone ed a far emergere l’auspicato futuro per Avellino e a stimolare la dimenticata partecipazione attiva alla vita comunale.

Gli aspetti rilevanti emersi dal dialogo con la cittadinanza sono stati in sintesi i seguenti:

Fruibilità delle strutture pubbliche; uno dei tanti esempi, uniti a i problemi legati a Palazzo di Giustizia, all’abbandono delle strutture ospedaliere inutilizzate in centro Città ed in periferia, l’autostazione, plessi scolastici e quant’altro si segnala anche la condizione di abbandono del Museo, sopraffatto da sterpaglie irriverenti, del grande patrimonio storico custodito dentro e fuori l’edificio;

Congestione della Città per effetto di un piano traffico inefficiente e da una assente manutenzione delle strade e ciò rende sempre più lontana Avellino dall’idea di Città Giardino evocata tempo addietro dal Sindaco Di Nunno,

Mancanza di servizi legati alla vivibilità del quotidiano ovvero asili nido ad orario continuato, supporto ed assistenza agli anziani sempre più relegati nelle proprie abitazione; assenza di eventi di aggregazione sociale che possano stimolare i giovani e accompagnarli nella loro crescita professionale e culturale; supporto alle famiglie indigenti, sempre più numerose in Città e i Periferia;

Insufficienza dei controlli di ordine civico e pubblico; eclatante è la notizia dell’oltraggioso comportamento di un extracomunitario libero di circolare indisturbato in dispregio del pudore civile;

Disinteresse per quelli che sono i volani economici della città: progetti strutturali da troppo tempo incompleti, condizioni problematiche del commercio cittadino e scarso sostegno allo sviluppo della sempre vivace ed apprezzata imprenditoria cittadina.

“Fratelli d’Italia” e la lista “La Svolta inizia da Te” credono fortemente nello spirito di rinascita e di rivalsa della gente avellinese, senza la necessità di ricercare fuori dal territorio cittadino professionalità e managerialità in grado di interpretare il cambiamento. Per questo auspichiamo che ogni cittadino diventi attore diretto del cambiamento di rotta amministrativa e partecipi alla competizione elettorale con il chiaro e determinato intento… “QUI SI FA AVELLINO!”.