Ciampi: ora ci sono le condizioni per una svolta ad Avellino Il candidato sindaco del M5S giudica positivamente la posizione assunta dai candidati sconfitti

“Ci fa piacere notare come anche ad Avellino si stia creando una coscienza di cambiamento a 360° in tutta la città. Sono certo che ci siano tutte le condizioni necessarie ad imprimere la svolta che necessita al capoluogo e di cui si sente forte l’esigenza”. A parlare è Vincenzo Ciampi, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. “Anche grazie alla presenza di sottosegretari, tra cui quello all’Interno – prosegue Ciampi – il tema sicurezza e legalità sarà un fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale e potremo così dire addio alle vecchie abitudini ed alle clientele, riportando la giusta trasparenza in Municipio e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica anche tramite gli strumenti di democrazia diretta, come ad esempio i referendum consultivi. Priorità assoluta verrà data ai quartieri che personalmente girerò ogni settimana quando sarò primo cittadino”. Vincenzo Ciampi lunedì mattina, nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 al Circolo della Stampa, darà il suo personale benvenuto al sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia che incontrerà i giornalisti irpini dopo la nomina governativa. “I dossier sulle crisi e sulle vertenze di Avellino e della provincia sono sul tavolo del Governo. Anche di questo ieri ho parlato con il nostro vicepremier Lugi Di Maio nel corso di una riunione con cui abbiamo fatto il punto della situazione. Dunque, come detto più volte, c’è massima attenzione dell’esecutivo verso il capoluogo irpino”, afferma Sibilia che conferma la sua massima attenzione per lo sviluppo e la crescita di Avellino, nonostante il traguardo raggiunto nei giorni scorsi. “Carlo Sibilia non dimentica il territorio, non dimentica Avellino. Siamo impegnati in questo ballottaggio a sostegno del nostro candidato Vincenzo Ciampi. In campo c’è, da un lato, il vecchio sistema, ovvero tutti coloro che, negli ultimi 20 anni, hanno governato Avellino senza produrre un benché minimo effetto positivo per la città. Dall’altro, c’è il vero cambiamento rappresentato dalla squadra di Ciampi che ha sfidato un intero sistema di potere. Il treno del cambiamento è in corsa e non lo possiamo perdere”. Dal canto suo, Vincenzo Ciampi prosegue la sua campagna elettorale tra la gente, con incontri nei quartieri e con la collocazione di un gazebo in via Verdi, attuale piazzetta Agnes, nel corso del fine settimana.