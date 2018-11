Caos sanità, chiuderà reparto d'eccellenza del "Moscati" Dal primo dicembre addio all'unità operativa di fegato complessa: ne resterà solo una in Campania

Il nuovo piano ospedaliero della regione campania presenta il conto salatissimo all'ospedale Moscati di Avellino: sarà tagliata l'Unità Operativa di Fegato complessa, un reparto d'eccellenza del capoluogo irpino costruita negli anni dal primario Salvatore D'Angelo, con una media di 40 interventi al mese. Il 1° dicembre D'Angelo andrà in pensione anticipatamente in protesta contro la decisione di tagliare i viveri al reparto. A questo punto in Campania come unità di fegato complessa resterà solo quella del Cardarelli di Napoli. Un ulteriore colpo alla sanità pubblica. “Un provvedimento inaccettabile - tuonano i sindacati - ci appelliamo al governatore De Luca commissario alla sanità perchè ritorni su questa decisione”. Come se non bastasse il nosocomio avellinese perderà anche oculistica e geriatria che secondo il piano di accorpamento con il Landolfi di Solofra andranno nell'ospedale della città conciaria. A protestare sono soprattutto gli anziani. Si pensi che per una risonanza magnetica per pazienti affetti da ictus sarà necessario il trasferimento da Solofra ad Avellino. In questo clima di tagli e proteste domani il piano ospedaliero regionale per quanto di competenza della provincia irpina verrà presentato nella sede della Asl Avellino. Il Moscati resterà comunque Dea di secondo livello, continuando ad assicurare le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza. La struttura di contrada Amoretta sarà però penalizzata rispetto alle altre Aziende ospedaliere campane proprio per il numero di Unità operative complesse e quindi di primari. Note dolenti anche per quanto riguarda i posti letto. La nostra provincia nella sanità pubblica ne perderà 31 di posti letto. Stando alla normativa vigente, le Aziende ospedaliere dovrebbero avere un primario ogni 16 posti letto, quelle ospedaliere

universitarie (Aou), come il «Ruggi» di Salerno, uno ogni 14, mentre i presidi Asl uno ogni 22. Tuttavia, il Piano assegna al «Moscati» un primario ogni 17,44 posti letto (lasciando invariate le attuali cariche che sono le più esigue in regione).