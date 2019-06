Castelbaronia: dopo il pareggio Martone seduce gli indecisi Dopo il 438 pari, MArtone fa +31 e la spunta su Montalbetti

Alla fine la ricetta è stata convincere gli astenuti. Eh già, perché dopo il pareggio clamoroso del 26 maggio i due candidati sindaci si sono industriati. E dunque, posto evidentimente che i due rispettivi blocchi di voti erano inattaccabili e inintaccabili, si è pensato a chi era rimasto a casa, i margini: 876 votanti per 1300 elettori, lo consentivano.

Ed è stato Martone a spuntarla, che ai suoi 438 voti ne ha aggiunti altri 31, in barba al gran caldo e a mari decisamente più appetibili di urne roventi.

Altrettanto non è riuscito a fare Montalbetti, che ai suoi 438 ha aggiunto un + 15 onorevole, ma non tale da valergli la fascia di sindaco.