Cipriano: Ho perso. Città spaccata tra schede bianche e nulle Avellino, il commento del candidato del Pd

Affida ad un lungo post su facebook il suo commento dopo perdita di ieri al ballottaggio, Luca Cipriano candidato del Pd per la carica di sindaco di Avellino. Ieri in un altro post aveva fatto i suoi auguri a Gianluca Festa preferendo non commentare. Oggi la lunga riflessione che di seguito riportiamo per intero.

"Ho perso.

Di pochi voti, in una città che si risveglia profondamente spaccata.

In un continuo testa a testa.

Con una percentuale di astensione altissima ed un voto di protesta, tra schede bianche e nulle, che rimanda a logiche che non comprendo e condivido.

Ma ho perso. E con me hanno perso le idee, il programma, la squadra e il progetto che avevamo costruito da tempo per Avellino.

Hanno perso i giovani e l’enorme entusiasmo che pure avevamo risvegliato in una comunità da tempo lacerata e rassegnata.

Forte è la delusione perché era un programma ambizioso, innovativo, utile, moderno.

Volevamo semplicemente dare una mano alla nostra città. Alla luce del sole, senza ipocrisie, senza altri fini. Ma non è bastato. Ringrazio con il cuore gli oltre 11mila avellinesi che mi hanno dato fiducia. I candidati, i partiti, le associazioni, i movimenti, i volontari. Chiunque ha creduto in questo sogno. Onorato di aver risvegliato un sentimento, fiero di averlo fatto con passione ed energia. Adesso al Sindaco Gianluca Festa il compito di guidare una città che chiede risposte reali, limpide, oneste, per tutti. Rispettiamo i vincitori e attendiamo da loro le soluzioni giuste per noi avellinesi. Auguri al nuovo Sindaco, alla sua Amministrazione e alla mia città che ha fatto la sua scelta".