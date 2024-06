Avellino: rosa da 31 calciatori, tutte le scadenze contrattuali Ecco la prospettiva verso il primo luglio quando inizierà ufficialmente la stagione 2024/2025

Una rosa profonda dopo i rientri dai prestiti, ma anche diverse pedine che potrebbero iniziare la stagione in scadenza al 30 giugno 2025: ecco nel dettaglio l'elenco dei calciatori dell'Avellino nei vari reparti e con le durate contrattuali. Risulta evidente la necessità del focus per la porta dopo l'addio di Simone Ghidotti per fine prestito dal Como.

Un anno di contratto, ma anche opzioni

Ci sono 18 tesserati con scadenza 2025 e per due di questi, Luca Palmiero e Cosimo Patierno, c'è l'opzione di prolungamento. La dirigenza dell'Avellino punterà a sfoltire la rosa e in uscita ci sono i meno impiegati da Michele Pazienza lungo l'ultima stagione, ma occhio anche a nuove chance nella prospettiva indicata proprio dal tecnico nell'ultima conferenza stampa.

La rosa 2024/2025 dal 1° luglio

Portieri

Pane (2026)

Difensori

Ricciardi (2025), Tito (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under), Liotti (2025), Llano (2025), Frascatore (2026), Rizzo (2025), Aya (2025), Falbo (2025), Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Armellino (2025), Pezzella (2026), De Cristofaro (2026), Rocca (2026), Maisto (2026), Sannipoli (2026), Mazzocco (2025), D'Angelo (2025)

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), L. Varela (2025), Gori (2026), Tozaj (under), D'Ausilio (2026), D'Amico (2026)