Todisco: il museo etnografico entrerà nella rete nazionale Incontro ad Aquilonia con il consigliere regionale alle aree interne

Nella serata del 28 dicembre il consigliere regionale Francesco Todisco, delegato del Presidente della Regione Campania per la programmazione delle aree interne, ha visitato il Museo Etnografico Beniamino Tartaglia di Aquilonia (Av), museo che vanta uno dei più ricchi patrimoni di oggetti ereditati dalla civiltà rurale dell'Appennino meridionale. A margine della visita si è svolto un incontro informale tra il consigliere Todisco, il direttore Enzo Tenore e una rappresentanza dello staff del direttivo che gestisce questa importante istituzione culturale del territorio altirpino.

L'attenzione del consigliere Todisco si è rivolta ai progetti avviati dalla nuova direzione del museo per rilanciarne l'iniziativa e la visibilità, a cominciare dalla “banca del tempo” attraverso la quale il Beniamino Tartaglia intende acquisire nuove collaborazioni e contributi facendo leva sulle competenze e capacità diffuse nel corpo sociale; l’innalzamento degli standard qualitativi per inserirsi all’ interno del Sistema Museale Nazionale; i progetti di adeguamento funzionale della struttura.

Il gruppo di gestione del Museo Etnografico Beniamino Tartaglia considera la visita e l'ncontro come un riconoscimento del ruolo attivo svolto dal museo aquiloniese nella promozione della cultura del territorio, a partire dalla valutazione, condivisa con il delegato regionale alle aree interne, dell'importanza che i patrimoni culturali materiali e immateriali rivestono ai fini della coesione sociale e dello sviluppo locale.

È stato concordato per le prime settimane di gennaio un seguito dell'incontro per approfondire i temi in esame, complessi e meritevoli di maggiore attenzione e a tal fine è stato fissato un incontro dal consigliere Todisco presso gli uffici della Regione Campania.