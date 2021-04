Droga, Sibilia: Insieme a Dadone per forte azione di contrasto Il sottosegretario irpino: dalla destra critiche pretestuose

"Secondo quanto emerge dalla Relazione annuale 2020 della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, dobbiamo fronteggiare un aumento del 127% in 12 mesi di cocaina e l'11% di morti in piu' rispetto al 2018. E' quindi urgente contrastare i traffici illeciti delle mafie e proteggere la salute degli italiani. Dalla destra in queste ore arrivano critiche pretestuose contro la scelta di Draghi che ha affidato la delega per le politiche antidroga alla ministra Dadone. Sono certo che avremo, come Ministero dell'Interno, una importante collaborazione con la ministra, una sinergia che avra' ricadute positive contro i traffici ed una forte azione di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, punto di forza della criminalita' organizzata". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia in un post su Facebook.