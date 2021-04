Forza Italia, Cosimo Sibilia vice coordinatore regionale Insieme a Fulvio Martusciello nominati vicari del partito di Berlusconi in Campania

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Domenico De Siano ha nominato oggi Fulvio Martusciello e Cosimo Sibilia vice coordinatori vicari di Forza Italia in Campania. "Gli incarichi - si legge in una nota del partito - sono stati affidati di concerto con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani"

Con questa nomina si da' il via al percorso di rilancio del partito di Berlusconi a Napoli e in campania, anche in vista dei prossimi cruciali appuntamenti elettorali, in particolare nelle città di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento dove si voterà in autunno per il rinnovo delle amministrazioni. Sibilia e Martusciello dunque, sotterrata l'ascia di guerra che li aveva visti profondamente contrapposti negli ultimi mesi, lavoreranno fianco a fianco insieme a De Siano.