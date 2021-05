Lauro, Lubrano nominato commissario prefettizio A seguito delle dimissioni di sette consiglieri è stato sciolto il consiglio

Con provvedimento in data odierna il Prefetto di Avellino ha sospeso il consiglio comunale di Lauro in presenza delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati, ai sensi dell'art. 141 comma 1 Let B) numero 3) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. In attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento, il prefetto al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed assicurare la funzionalità dell'ente, ha nominato il dott. Vincenzo Lubrano, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Caserta, commissario Prefettizio per la temporanea gestione dell'ente.

A determinare lo scioglimento sono state le dimissioni - presentate la scorsa settimana - dei consiglieri di opposizione Francesco Nappo, Francesco Iovino, Antonio Castaldo, Felice Fiore Scafuro, e i tre consiglieri di maggioranza Giuseppe Graziano, Sergio Rossano Boglione, e Luliana Schito. Dimissioni ritenute «irrevocabili, in quanto sono venute meno le prerogative e la collegialità alla base del mandato ricevuto, che hanno impoverito il ruolo del Consiglio».