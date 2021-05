Caos Commissioni, l'Opposizione chiama il Prefetto "Ristabilisca le normali condizioni di agibilità politica ed istituzionale"

I sottoscritti consiglieri comunali e capigruppo,

premesso che con deliberazione n. 32 del Consiglio Comunale, datata 22 marzo 2021, sono state rinnovate le commissioni permanenti per riadeguarle ai principi di proporzionalità e rappresentatività a seguito di modifiche intervenute rispetto alla primitiva costituzione dei gruppi consiliari;

che in seguito soltanto tre commissioni (Cultura, Trasparenza e Lavori pubblici) si sono insediate, mentre le restanti sono andare per più volte deserte, per la reiterata assenza dei componenti della maggioranza;

che tale comportamento paralizza di fatto alcune importanti attività istituzionali ed in particolare tutte quelle previste dall’articolo 1 del Regolamento delle Commissioni: funzione preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di Commissioni Consiliari comunali permanenti, compiti di controllo sulla esecuzione delle decisioni, proposte programmatiche, collaborazione con il Consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo;

che tale comportamento non trova giustificazioni giuridiche, ma appare evidentemente teso a bloccare ogni attività di controllo delle minoranze sull’operato della maggioranza, di fatto privando la minoranza del suo ruolo e delle sue prerogative;

che tale comportamento preclude che vengano trattate in commissione tutti quegli argomenti tassativamente esclusi dalla previsione dell’articolo 22 del regolamento delle commissioni e quindi la gran parte delle attività di natura istituzionale e decisionale.

Tanto premesso chiedono a Sua Eccellenza il Prefetto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno al fine di ristabilire le normali condizioni di agibilità politica ed istituzionale.