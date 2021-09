Comunali e covid. Candidato positivo: stop incontri elettorali e isolamenti A Montefredane positivo un candidato

Comunali e Covid, contagiato un candidato in paese: stop agli incontri e manifestazioni elettorali. Il caso a Montefredane dove un cittadino, che milita nella lista "Alternativa democratica per Montefredane", è risultato positivo al coronavirus. Il sindaco Valentino Tropeano, candidato sindaco dello schieramento , è al lavoro per isolare i contatti diretti del candidato ed evitare cluster in paese. In via cautelare sono stati annullati gli eventi politici della campagna elettorale per oggi e domani. Lo stesso Tropeano è in isolamento fiduciario a casa sua, avendo avuto contatti diretti con il suo candidato risultato positivo al coronavirus, che resta in quarantena a casa, sta bene e non presenta sintomi gravi. "Siamo attenti ad accertare ogni rischio, ma non si creino allarmismi in paese". Dichiara il primo cittadino alle prese con la campagna elettorale per essere riconfermato alla guida del piccolo comune della Valle del Sabato.