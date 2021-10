Elezioni comunali 2021, Forino: riconfermato il sindaco Olivieri 1.085 voti con il 32,18 per cento di preferenze

Riconfermato il sindaco di Forino, Antonio Olivieri della "Per Forino Sempre", che ha vinto con 1.085 voti con il 32,18 per cento di preferenze per la sua compagine contro gli 866 voti per Gregorio Iannaccone candidato sindaco della lista "Prospettive Forino". Mentre, Domenico Fruncillo con la lista "Forino Polis" e Umberto Rubinacci con la lista "Il paese che vogliamo" hanno ricevuto rispettivamente il 21,35 e il 20,79 per cento.