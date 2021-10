Monteforte, scatta il toto assessori con in pole Iannaccone e Della Bella I più votati e l'affidamento delle deleghe. Giordano: squadra nuova in 7 giorni

Una nuova giunta in sette giorni. Parola di sindaco. Il primo cittadino al suo secondo mandato a Monteforte Irpino, Costantino Giordano è pronto per mettere in piedi la sua squadri in tempi brevissimi.

Con la sua Monteforte Si Può di voti ne ha raccolti 4065 a fronte dei 2329 della coalizione di Angelo Montuori e la sua”Rinascita per Monteforte”. Ora toccherà a Giordano affidare le deleghe di giunta. Si parte dall'ananlisi delle deleghe tecniche, che erano state affidate a Carmine Tomeo per tre anni. Finanziamenti europei, urbanistica e lavori pubblici i tre assessorati guidati da Tomeo per lunghi mesi e che ora dovranno essere distribuite. Tra i più votati a Monteforte con Giordano Martino Della Bella e Assuntina Iannaccone, con la new entry Martino Santulli. Ore cruciali per delineare la nuova squadra. Scatta dunque il toto assessori.