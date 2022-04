Servizi sociali, Piano di zona A4. Blasi: bene l'elezione del Cda, ora a lavoro Il consigliere di Prata P:U esprime soddisfazione per la nomina di Attilio Renna

«Esprimo la mia soddisfazione per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile Speciale A04. Come dissi già i primi di febbraio a margine di un'altra Assemblea, dopo mesi di inammissibile stallo, andavano messe parte le casacche di partito e procedere con questo che era un atto necessario per ridare piena legittimità all'Azienda Consortile, evitare un nuovo commissariamento e, soprattutto, tornare ad offrire servizi essenziali ai tanti concittadini che ne hanno bisogno» - così Antonio Blasi, consigliere comunale di Prata P.U. rappresentante in seno all'Assemblea del Piano di Zona A04.



«Non posso che esprimere altrettanta soddisfazione anche per l'elezione di Attilio Renna, assessore comunale a Prata di Principato Ultra, a riconoscimento del ruolo centrale del nostro comune nel difficile contesto sociale della Valle del Sabato e fare gli auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri Giuseppe Lombardi e Roberto Del Grosso, due sindaci che sicuramente sapranno mettere a disposizione la loro esperienza amministrativa a favore dei cittadini.

«Ora - conclude Blasi - si vada avanti spediti per apportare le dovute migliorie allo Statuto, nominare un Direttore Generale e dotare l'Azienda di una struttura completamente autonoma».