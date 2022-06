Amministrative 2022: a Chianche il sindaco è Carlo Grillo Rinnovata la fiducia al primo cittadino

Con 255 voti e una percentuale pari a 85,9%, Carlo Grillo è il nuovo sindaco del comune di Chianche. Le liste a sostegno del candidato in testa (Unione per Chianche) hanno totalizzato il 85,9% sul totale dei voti. Antonino Galasso ha totalizzato il 7,4% delle adesioni. Mentre, non ce la fa il candidato civico Filippo Iscaro a insidiare i due candidati più votati a Chianche. Alle urne si è recato il 45,3% degli elettori.