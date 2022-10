Rotondi e Cirielli: "Dal Governo un grande piano per ripopolare le aree interne" Ad Avellino i due deputati hanno incontrato e ringraziato gli elettori del centrodestra

Ad Avellino il ringraziamento di Gianfranco Rotondi ed Edmondo Cirielli agli elettori che hanno permesso la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Al Viva Hotel è' stata l'occasione per toccare tanti temi della politica nazionale e locale, a cominciare dal futuro delle aree interne.

Per Rotondi il governo Meloni è stabile: “Durerà almeno 10 anni. Il governo deve intestarsi una proposta interna per affrontare lo spopolamento delle aree interne, guardando per esempio a quanto sta avvenendo in Francia. Penso che si debba fare una riflessione seria. La Meloni ha miscelato delle esperienze professionali eccellenti.

"Il governo può fare bene e a lungo. Il centrodestra deve essere un luogo costante di confronto e, secondo me, potrà fare anche dieci anni di Governo. Un programma di trasformazione importante come, se vogliamo, ha fatto Angela Merkel".

Intanto Cirielli è in odore di viceministero agli esteri lui non smentisce e attende notizie dal primo Consiglio dei Ministri in programma lunedì.