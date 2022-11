Pratola Serra, la replica di Aufiero: nessun disavanzo Emanuele Aufiero replica sulla situazione finanziaria dell'ente

Preso atto del comunicato stampa della Commissione Straordinaria del Comune di Pratola Serra del 21.11.2022, in merito ad un “disavanzo presunto di amministrazione “è opportuno chiarire che trattasi di voci puramente fiscali senza far riferimento ad un reale debito di cassa, tant’è che è la stessa Commissione Straordinaria a fare riferimento, nel proprio comunicato, ad un “disavanzo presunto di amministrazione “.

Peraltro, la stessa Commissione Straordinaria, nell’approvazione del Conto Consuntivo 2022 – Esercizio Finanziario 2021- , approvato con delibera di G.C. n. 50 del 16/05/2022 e successiva Delibera di C.C. n. 6 del 19/05/2022, ha classificato il Comune di Pratola Serra come “Ente strutturalmente NON deficitario“ e, proprio in virtù di tale condizione, la Commissione, in questi due anni, ha potuto soddisfare i creditori dell’Ente!!!

Si ribadisce, pertanto, che dalla Relazione di fine mandato, redatta dagli uffici finanziari del Comune di Pratola Serra, emerge un risultato di amministrazione (avanzo) pari ad euro 5.284,18,99 e che nessun rilievo è stato mosso, nel quinquennio 2017/2022 né dalla Corte dei Conti né dal Revisore dei conti.

In merito al Piano di Riequilibrio Pluriennale a cui la Commissione Straordinaria è ricorsa con delibera di C.C. n. 5 del 03.05.2021 ed a cui la stessa fa riferimento nel comunicato stampa, si rappresenta che, alla data del 22.11.2022, ancora non sono stati resi noti i provvedimenti della Corte dei Conti, nonostante la stessa avrebbe dovuto pronunciarsi già da un anno, essendo decorsi tutti i termini previsti dalla normativa di riferimento (art. 243 bis e seguenti del TUEL).

Infine, al di là degli aspetti prettamente tecnici in materia di bilancio delle amministrazioni comunali, a mio modesto parere, non si addice ad un Organo di Governo, terzo ed imparziale, intervenire in vicende di natura politica durante una campagna elettorale e, soprattutto, a pochi giorni dal voto.