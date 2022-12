Morte Bianco, Giuditta: "Addio a un'alta espressione della democrazia" Il ricordo del sindaco di Summonte: "Ha rappresentato al meglio i valori dei moderati"

“Con Gerardo Bianco scompare non solo un’esponente storico della democrazia cristiana e per noi irpini uno dei magnifici sette, ma un’alta espressione della democrazia del Paese”. Così il sindaco di Summonte e presidente del Distretto turistico del Partenio, Pasquale Giuditta. “Politico autorevole, fine latinista, uomo del dialogo e della mediazione – ha aggiunto ancora Giuditta – Bianco ha rappresentato al meglio i valori politici ed etici dei moderati. Il suo è stato sempre un impegno a sostegno delle ragioni dei cattolici impegnati in politica senza mai disdegnare il confronto”.