L'addio a Gerardo Bianco, il telegramma del presidente Napolitano "Ricordo i lunghi anni di apprezzato impegno nel Parlamento e al servizio delle Istituzioni"

"La scomparsa di Gerardo Bianco, sincero amico, profondo studioso della cultura classica e insigne meridionalista, mi addolora profondamente. Ne ricordo i lunghi anni di apprezzato impegno nel Parlamento e al servizio delle Istituzioni, e la ininterrotta attività nelle file della Democrazia Cristiana".

Lo scrive in un telegramma di cordoglio il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

"Particolarmente intenso - prosegue - fu il nostro rapporto alla guida dei due maggiori gruppi parlamentari all'inizio degli anni Ottanta, e durante la mia Presidenza della Camera nella tormentata legislatura 1992-1994, quando potetti contare sul suo leale e prezioso sostegno come capogruppo della Democrazia Cristiana e del Partito Popolare poi. In seguito, con lucida coerenza si impegnò per la nascita dell'Ulivo, l'alleanza di centro-sinistra in cui continuare l'autonoma presenza dei cattolici democratici in Italia, vero riferimento della sua vita politica. Ai famigliari tutti, agli amici e a chi lo ha conosciuto e stimato invio le più sentite condoglianze".