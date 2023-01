Avellino, oltre la Destra: storie ed uomini del Movimento Sociale Libri d'autore. Sabato 4 febbraio, ore 10.00 al Circolo della stampa di Avellino con Rastrelli

Oltre la destra: storie ed uomini del movimento sociale. E' il titolo del volume che sarà presentato sabato 4 febbraio alle ore 10 al circolo della stampa di Avellino.

Il programma

Saluti Vincenzo Quintarelli avvocato, presidente circolo Fdl Avellino. Interventi affidati a Gherardo Maria Marenghi co-autore, avvocato e docente Unisa, Francesco Carlesi co-autore, saggista e presidente istituto stato partecipazione, Francesco Guarente co-autore, scrittore e sindacalista Ugl. Conclude Sergio Rastrelli avvocato, senatore repubblica italiana Fdl. Modera i lavori Alessandro Sansoni giornalista, analista politico.

La descrizione

Questo volume nasce con il preciso intento di recuperare il messaggio di politici, giuristi, sindacalisti e intellettuali che combatterono in una vera e propria trincea culturale, portando un contributo di alto livello sul piano delle proposte concrete e delle riflessioni storiche. Carlo Costamagna, Giorgio Almirante, Gaetano Rasi, Giano Accame, Ernesto Massi, Pino Rauti, Rutilio Sermonti, Giuseppe Tricoli, Dino Grammatico, Teodoro Buontempo e Beppe Niccolai: uomini che, dentro e fuori al partito, scrissero pagine importanti, spesso ancora attuali, rischiando ogni giorno in prima persona. Persone la cui profondità sembrava andare spesso oltre le etichette del momento, "oltre la destra". Perché per loro si trattava, come scrisse Rasi, «di destra politica, non economica; di destra dinamica di ordine sociale e non di cristallizzazione dei privilegi; destra che persegue l'ordine morale e giuridico, non come difesa di rendite improduttive ma come azione etica, certezza del diritto, e recupero del senso dello Stato e della Nazione.