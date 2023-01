Caso Maggio, Ciampi: "Solidarietà a Todisco, mantenere dignità istituzioni" "Da chi amministra mi aspetto sempre serietà e compostezza"

Mi hanno scosso le immagini del consiglio comunale di Avellino durante il quale il presidente Ugo Maggio si scaglia contro Francesco Todisco che ha ricoperto e continua a ricoprire incarichi istituzionali in Regione Campania. Posso comprendere che ci possa essere una tensione nel corso dei lavori di Consiglio, ma mi pare inaccettabile che da un consesso civico possa uscire tale violenza verbale. Le istituzioni sono di tutti. Non si sta in un consesso pubblico come se si fosse a casa propria, dispensando rimbrotti a chi la pensa diversamente.

Ricordo che nello statuto del M5S si richiamano iscritti e rappresentanti politici alla moderazione dei toni e del linguaggio nel dibattito pubblico.

La mia è una considerazione da cittadino che si attende compostezza e serietà da chi amministra.

La mia solidarietà a Todisco e ai cittadini di Avellino, con l'augurio che non si debba più assistere più a scene come quelle viste ieri sera.