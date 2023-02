"Giovani, quali futuro?" Irpinia in Azione: under 30 a confronto L'incontro venerdì alle 17.30 al Circolo della stampa

Il coordinamento provinciale under 30 di Irpinia in Azione organizza un pubblico incontro dal titolo: “Giovani, quale futuro? - La generazione sospesa tra lavoro, istruzione, politiche sociali e gap di genere”, che si terrà Venerdì 3 Febbraio 2023 ad Avellino presso il Circolo della stampa a partire dalle ore 17:00.

All’incontro, che sarà moderato da Marco Pericolo referente provinciale under 30, parteciperanno Maria Rusolo, vice segretario provinciale di Azione, Generoso Moccia Sindaco di Castelvetere e dirigente regionale Azione, Giuseppe Sommese, Consigliere regionale e segretario regionale di

Azione Campania e Naike Gruppioni, parlamentare di Azione ed imprenditrice.

Porteranno i saluti istituzionali Gianluca Festa Sindaco di Avellino e Giovanni Bove, segretario provinciale di Azione.

L’atteggiamento della politica, spesso, è quello di occuparsi delle nuove generazioni solo in campagna elettorale, attraverso slogan e frasi ad effetto, che non hanno nulla di programmatico e di concreto. Le politiche giovanili non esistono, perché non esiste una visione proiettata verso la costruzione di un futuro solido ed in prospettiva.

Azione intende invertire la rotta ed in questa logica l’evento, che si svolgerà con una dinamica di discussione aperta ed incentrata sugli spunti di riflessione e domande che i ragazzi di Azione porgeranno ai relatori, è diretto ad offrire uno sguardo di insieme quanto più completo possibile,

attraverso la partecipazione di esponenti di diversi settori e con il chiaro scopo di intraprendere un percorso di aggiornamento costante che coinvolga i giovani e che li faccia sentire parte integrante del processo politico e di scelta delle rappresentanza a tutti i livelli istituzionali.