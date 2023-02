Azione avvia la campagna di partecipazione in Irpinia Si comincia dal baianese domenica in piazza Convento ad Avella

Inizia anche in Irpinia la campagna nazionale “Lasciamo il Segno” con cui Irpinia in Azione promuove la diffusione e conoscenza del partito di Carlo Calenda sul territorio.

Il gruppo Mandamento Baianese in Azione allestirà un banchetto informativo in Piazza Convento ad Avella Sirignano Domenica 5 febbraio 2023 a partire dalle ore 10:30 alle 13:00.

Sarà l’occasione per avvicinare cittadini ed iscritti alle proposte politiche del partito di Azione e consentire anche il tesseramento al partito.

“Viviamo ancora un’occasione per un momento di incontro e confronto tra le persone – dichiara il dott. Salvatore Alaia presidente provinciale di Azione – perché per noi la politica è sentirsi parte attiva delle comunità locali

Noi di Azione, anche nel mandamento, siamo sempre pronti ad iniziative come queste che ci consentono un dialogo vero con le persone, di cui ben comprendiamo il senso di preoccupazione per i problemi reali che le comunità locali vivono (lavoro precario, ambiente assistenza socio-sanitaria); per restituire credibilità alla politica e dare risposte concrete alla gente occorre uno sforzo e la capacità di ritornare a respirare il gusto dell’incontro con la gente”.

All’iniziativa prenderanno parte i vertici provinciali del partito di Calenda che si avvia a costruire una campagna di partecipazione e sensibilizzazione in tutta la provincia anche alla luce del quadri politico nazionale e locale che lascia ampio spazio di crescita per la proposta politica seria e credibile di Azione