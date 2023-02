Azione ad Ariano: "Un nuovo sud a 70 anni dalla cassa per il mezzogiorno" Formazione politica tesa a ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni

Ariano Irpino inaugura una serie di appuntamenti di formazione politica tesa a ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni e motivare pertanto una maggiore partecipazione alle vicende politiche italiane ed europee. L'interesse dell'opinione pubblica oggi è limitato essenzialmente alle campagne elettorali o a rispettabilissimi momenti sociali che nulla o poco hanno a che fare con la conoscenza dei problemi di un comune o dell'intera regione.

Il primo appuntamento, fissato per il prossimo sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18.00 presso il museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, vedrà la presentazione del libro next generation Italia "Un nuovo sud a 70 anni dalla cassa per il mezzogiorno, a cura di Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore.

Nel 1950 per l’Italia l’istituzione della cassa del mezzogiorno fu un’occasione senza precedenti, che trasformò la concezione e le modalità d’intervento pubblico per la ripresa produttiva e la conseguente crescita economica puntando alla modernizzazione dell’agricoltura, delle infrastrutture e delle industrie del meridione.

Con questa occasione si materializzò una maggiore riduzione del divario economico e sociale tra Europa e Stati Uniti, tra l’Italia e i Paesi più avanzati europei e il Sud e il Nord del Belpaese. Anche se nel differente contesto attuale, con l’attuazione del Pnrr è utile un riferimento alla principale formula di quell’esperienza, ovvero una governance efficace coadiuvata dal coordinamento degli interventi attraverso una cabina di regia nazionale.

Il dibattito e gli ospiti

Ne discuteranno con l’autore del libro Amedeo Lepore, Umberto del Basso De Caro partito democratico, Domenico Matera Fratelli d’Italia, Paolo Russo Azione. Modererà l’incontro il giornalista de Il Mattino, Nando Santonastaso.