"Lite Buonopane-Petracca? Ero io che li univo, ora vediamo i limiti del Pd" Livio Petitto analizza il momento di crisi dei democrat irpini

La crisi del Pd a livello locale in Irpinia Livio Petitto l'aveva prevista da tempo. E oggi il consigliere regionale aderente al gruppo misto si toglie qualche sassolino dalla scarpa, a cominciare dalla lite tra il presidente Rino Buonopane e Maurizio Petracca.

“Ho avuto brutte esperienze con entrambi, conosco la loro inaffidabilità politica. Forse il problema ero io che li univo, venendo meno la mia presenza stanno emergendo tutti i limiti che il partito ha in questa provincia".

Ma il Pd è una storia alle spalle per Petitto che rivendica il quotidiano impegno per il territorio. "Spero che il ministro Fitto a breve venga ad Avellino. Ci sono tante scadenze per l’Irpinia, dalle acque alla piattaforma logistica di Valle Ufita. Alcuni esponenti del Pd forse non sanno che rischiano anche di perderla. E' necessaria una cabina di regia sul territorio in grado di interagire con il Governo.

Chiusura sulla città e sul rapporto con Festa.” Nessuna ombra, la città sta rinascendo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Avellino finalmente è viva, ora che ci stiamo riprendendo da due anni di limitazioni dovute al covid. Ci apprestiamo a concludere opere strategiche, dai lavori pubblici al centro autismo. Penso che Avellino sia diventato un punto di riferimento non solo per la Campania”.