Irpinia in Azione, domenica gazebo informativo ad Avella Prosegue il percorso di radicamento sul territorio del partito di Calenda

Continua la campagna nazionale “Lasciamo il Segno” con cui Azione, anche in Irpinia, promuove la diffusione e conoscenza del partito di Carlo Calenda sul territorio.

Azione incontra i cittadini ad Avella e lo farà domenica 19 marzo 2023 dalle ore 10 alle ore 13 in Piazza Convento grazie all’incontro pubblico organizzato dal gruppo locale di Azione.

“Sarà l’occasione giusta per incontrare la popolazione di Avella e del mandamento” - ha affermato Salvatore Alaia, presidente provinciale di Azione presentando l’iniziativa – “Ci confronteremo con cittadini, amici e simpatizzanti del partito, che si stanno avvicinando ad Azione. Si tratta di occasioni fondamentali per una compagine politica come la nostra, perché vorremmo far capire alle persone che i partiti oggi hanno la possibilità di recuperare credibilità ai loro occhi, solo se si fanno portatori di un dialogo costruttivo, in grado di veicolare le migliori proposte tese a risolvere i problemi che attanagliano anche questa zona dell’Irpinia. L’incontro con i cittadini sarà anche l’occasione per tesserarsi e dare nuova linfa vitale alla nostra compagine politica”

All’iniziativa prenderanno parte i vertici provinciali del partito di Calenda che sta vivendo una campagna di partecipazione e sensibilizzazione in tutta la provincia, anche alla luce di quanto accade sul piano nazionale e locale, che lascia ampio spazio di crescita per la proposta politica seria e credibile di Azione