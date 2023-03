Il sarcasmo di Petitto sul Masterplan Valle Ufita: "Meglio tardi che mai" Il consigliere del gruppo misto: "Vedremo se stavolta si passera dalle parole ai fatti"

Mi “complimento” con la giunta della Regione Campania, soprattutto per il “tempismo”, avendo approvato solo oggi il Masterplan della Valle Ufita.

Dopo che il nostro territorio era stato escluso a vantaggio delle zone salernitane per ben due volte dalla Strategie Territoriali nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, finalmente viene preso in considerazione dai nostri Governanti. Almeno sulla carta- prosegue Petitto- E’ paradossale che questo provvedimento arrivi alla vigilia della discussione di una interrogazione regionale presentata dal sottoscritto da settimane, messa in discussione per il Question time calendarizzato per domani. Meglio tardi che mai, dice un antico adagio.

Per questo – aggiunge l’onorevole con sarcasmo- non si può che accogliere con favore il ritrovato e improvviso dinamismo della giunta regionale e, perché no, di quei seguaci colleghi consiglieri irpini che solo oggi si ricordano della Valle Ufita, affrettandosi a diffondere note stampe per complimentarsi con il loro Governatore.

Per il momento ritiro la mia interrogazione che, allo stato delle cose, non ha più ragione d’essere, ma restiamo vigili sulla questione con moderati scetticismo. Vedremo se, stavolta, davvero si passa dalle parole ai fatti.