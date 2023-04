Sanitari aggrediti ad Atripalda: "E' sconcertante, punizioni esemplari subito" Il commento del presidente della commissione Sanità in Regione Alaia

"Sconcerta la frequenza con la quale siamo costretti ad assistere a episodi di violenza contro gli operatori sanitari che, con passione e abnegazione, sono quotidianamente impegnati nella cura dei cittadini. E' evidente l'esigenza di assicurare la massima serenità a medici e paramedici affinché non debbano temere quando sono chiamati a prestare le prime cure a chi si presenta nei pronto soccorso o a chi chiede l'intervento del 118.



Esprimo la mia personale vicinanza e quella della Commissione consiliare che presiedo nei confronti degli operatori del 118 di Atripalda che ieri mattina hanno subìto una inqualificabile e ingiustificabile aggressione. Medesima solidarietà va a tutti i sanitari della Campania che, troppo spesso, subiscono violenza durante i turni di lavoro.



Auspico che questi gesti vengano celermente puniti dalla Magistratura e che tutti i livelli istituzionali lavorino a soluzioni che servano a prevenirli. Lo dobbiamo a tutti i medici e paramedici che, con non poco sacrificio, svolgono il loro lavoro con dedizione e professionalità."



Così in una nota il Consigliere regionale del gruppo Italia Viva, Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Campania.