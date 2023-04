Reddito di Gravidanza, "Proposta Giorgetti di vitale importanza" la nota dell'associazione metapolitica Primavera Meridionale,

"Apprendiamo con soddisfazione la notizia secondo cui il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sarebbe in procinto di presentare una proposta di legge che alleggerirebbe il gravoso peso fiscale che incombe su quelle famiglie che abbiano almeno due figli a carico. Primavera Meridionale, mediante il dipartimento che rappresento, ha da sempre evidenziato quanto sia di vitale importanza, per il futuro della nazione, adottare politiche che puntino all’incremento delle nascite e riteniamo che l’iniziativa dell’attuale compagine governativa rappresenti un ottimo punto di partenza per intervenire in tal senso.

Risulta, ahinoi, evidente ed inconfutabile la drammatica verità che vedrebbe un Paese Italia in costante decrescita demografica, considerando che ogni 12 decessi nascono meno di 7 neonati, ed è quindi dovere di chi governa tentare, in ogni modo, di invertire questo trend fortemente negativo.

Primavera Meridionale, contro ogni slogan elettorale, da tempo afferma che un eventuale aumento del salario minimo tout court - che oggi sembra volere anche chi governava fino ad ieri e che quindi aveva i mezzi per introdurlo - porterebbe ad un diretto aumento di un’inflazione già galoppante ed insostenibile: solo mediante metodi di detrazione e detassazione si è in grado di garantire un incremento reale del reddito e, quindi, un aumento di quella propensione al consumo necessaria al fine di migliorare davvero la vita degli italiani. Il governo è, secondo noi, sulla strada giusta. "