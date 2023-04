Giovani Comunisti Irpini, il 22 aprile il Congresso provinciale Appuntamento domani presso i locali Arci del Provveditorato

Sabato 22 Aprile 2023 si svolgerà presso i locali della sede Arci del provveditorato agli studi di Avellino (in via G. Marotta), il congresso provinciale dei Giovani Comunisti Irpini.

I GC di recente hanno conosciuto un nuovo protagonismo sociale tornando in modo attivo promuovendo iniziative e partecipando a vari processi di lotta, quali quelli studenteschi e ambientalisti.

Ora i GC sono chiamati a rinnovarsi per proseguire il proprio percorso che si pone come obiettivo l'ottenimento di migliori condizioni di vita per tutti, e questa battaglia è inquadrabile nella nostra provincia nelle lotte per la salvaguardia dell'ambiente, contro gli sversamenti e l'eolico selvaggio, contro le privatizzazioni ed i licenziamenti, per avere più democrazia nelle scuole e contro l'alternanza scuola-lavoro, per i diritti civili e tante altre istanze.

È necessario quindi costruire un'alternativa politica e sociale al sistema politico irpino dove le forze in campo si contendono l'eredità della democrazia cristiana, portando avanti politiche inconcludenti e antipopolari.

Diviene cruciale quindi intraprendere nuove strade per raggiungere nuovi orizzonti, questo compito è affidato alle delegate e ai delegati del congresso, che si ritroveranno sabato alle ore 16 con l'inizio dei lavori congressuali, ai quali parteciperà anche il segretario provinciale del PRC Tony Della Pia.