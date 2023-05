Elezioni, alle 12 in Irpinia ha votato il 13,13% degli aventi diritto Vallata il Comune con la percentuale più alta

Urne aperte in Irpinia in 17 Comuni per rinnovare sindaco e consiglio comunale. L’affluenza registrata complessivamente alle ore 12 è del 13,13. Dato più alto nel Comune di Vallata con il 19,32%, mentre Sant'Angelo dei Lombardi è il municipio con l'affluenza più bassa, al 7,01%.. Ecco il dato Comune per Comune:

AVELLINO 49 su 49 13,13

AQUILONIA 2 su 2 10,25

CAIRANO 1 su 1 7,98

CAPOSELE 4 su 4 14,76

CASALBORE 2 su 2 16,69

CONZA DELLA CAMPANIA 2 su 2 19,02

GRECI 1 su 1 12,96

LAPIO 2 su 2 18,24

MARZANO DI NOLA 2 su 2 13,91

MUGNANO DEL CARDINALE 4 su 4 19,03

NUSCO 5 su 5 9,56

ROCCA SAN FELICE 2 su 2 8,84

SAN POTITO ULTRA 2 su 2 17,19

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 su 7 7,01

SUMMONTE 2 su 2 17,20

TORRE LE NOCELLE 2 su 2 17,57

VALLATA 4 su 4 19,32

VOLTURARA IRPINA 5 su 5 11,58