Un anno senza De Mita: oggi la messa a Nusco, il 20 giugno il ricordo a Roma Alle 17.30 nella cattedrale del paese la messa. Il 20 giugno un cineforum nella capitale

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Ciriaco De Mita, familiari e amici ricordano l'ex premier. Questo pomeriggio alle ore 17.30 si terrà a Nusco la messa in memoria, alla presenza della moglie Anna Maria Scarinzi, dei figli Antonia, Floriana, Giuseppe, Simona, dei nipoti nella cattedrale del paese.

Un momento per ricordare l'uomo e il politico, sempre presente per il Paese e per la sua Irpinia. Intanto la Fondazione Dc Fiorentino Sullo di Gianfranco Rotondi e del centro Guido Dorso, per martedì 20 giugno alle ore 11 a Montecitorio, alla presenza del Presidente della Camera, hanno programmato la proiezione del documentario «De Mita, l’animale politico» del regista Roberto Flammia: un lungo docu-film sulla vita dello statista democristiano, con la voce narrante dello stesso Ciriaco De Mita in una lunga intervista. Seguirà un dibattito moderato da Luciano Ghelfi del Tg2. In queste ore scorrono i ricordi di amici e collaboratori da quello di Gianfranco Rotondi a Enzo De Luca.

Per il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, «Di De Mita manca la sua capacità di tenere insieme le diverse sensibilità di questa terra nella costruzione di una prospettiva solida di contenuti e di idee».